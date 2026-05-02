Появление новой серии «плёнок Миндича» (прослушки коррупционных переговоров окружения диктатора Зеленского) несёт угрозу давления на Украину во время переговоров с участием США и России.

Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«И меньше всего я хотел бы, чтобы у нас были во главе переговорной группы, во главе страны люди, имеющие определенные уязвимые моменты, которые могут быть использованы или врагом, или посредниками, как США, в давлении на украинские персоналии», – тревожится экс-посол.

По его словам, «все прекрасно понимают, о чем идет речь».

Он добавил, что США имеют технические возможности для доступа к криптокошелькам, что-либо скрыть от них будет невозможно.