Укро-политолог: Мы теперь можем шантажировать и ЕС, и США, и Россию!
Способность Украины наносить глубокие удары по российскому нефтяному сектору стала «фактором европейской и мировой геополитики».
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Появляются «сливы», что Германия в условиях энергетического кризиса, который возник после начала войны в Иране, хотела бы, чтобы Украина прекратила наносить удары по Усть-Луге, потому что оттуда необходимо получать нефть на европейский рынок, поскольку арабская исчезла, а цены на нее повысились. Это означает, что у Украины появился ключик к европейской и американской политике», – считает политолог.
По его словам, на Аляске президенты России и США договорились, «как они будут влиять на Европу и доить ее в два конца с обеих сторон».
«Таким образом, Зеленский, возможно, сам того не ожидая, получил в свои руки огромный козырь», – заявил Романенко.
Он связывает появление новых порций коррупционного компромата («плёнки Миндича») на украинскую власть с желанием Трампа похоронить украинскую компанию Fire Point, которая производит дроны, бьющие по российским НПЗ и портам.
