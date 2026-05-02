Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Способность Украины наносить глубокие удары по российскому нефтяному сектору стала «фактором европейской и мировой геополитики».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Появляются «сливы», что Германия в условиях энергетического кризиса, который возник после начала войны в Иране, хотела бы, чтобы Украина прекратила наносить удары по Усть-Луге, потому что оттуда необходимо получать нефть на европейский рынок, поскольку арабская исчезла, а цены на нее повысились. Это означает, что у Украины появился ключик к европейской и американской политике», – считает политолог.

По его словам, на Аляске президенты России и США договорились, «как они будут влиять на Европу и доить ее в два конца с обеих сторон».

«Таким образом, Зеленский, возможно, сам того не ожидая, получил в свои руки огромный козырь», – заявил Романенко.

Он связывает появление новых порций коррупционного компромата («плёнки Миндича») на украинскую власть с желанием Трампа похоронить украинскую компанию Fire Point, которая производит дроны, бьющие по российским НПЗ и портам.