«В одну воронку в четвёртый раз». ПВО не может остановить налеты на Туапсе
В Туапсе – вновь пожар резервуара топлива после ночного налёта дронов ВСУ.
«Только с середины апреля в одну воронку прилетело в 4-й раз… С 24 года по Туапсе прилетало 10 раз», – напоминает тележурналист Максим Равреба, изумляясь, почему ответственные лица не могут «придумать, как защититься от очень изученных дронов врага и его очень унылой, одинаковой тактики».
Находящийся в Туапсе военблогер Анатолий Радов, накануне прогнозировавший новые удары по городу, где остаются целыми большая часть топливных бочек, рассказывает об обстановке:
«На вокзале нет запаха, ни прямо близко к пожару никакой вони-гари нет. А туапсинцам абсолютли по***, в маске один из 50-ти».
Политолог Виталий Третьяков винит в непрекращающихся ударах власти Краснодарского края.
«Власти Краснодарского края вообще о чем-нибудь думают? Неужели непонятно, что укры хотят добить этот город? Соответствующие министерства в Москве уже 1 мая отмечают? Украинцы-то вот отмечают. И 9 мая обязательно так отметят. И в Туапсе (или неожиданно в другом месте) отметят. Кто защитит Туапсе? Кто и когда нанесет аналогичный ответный удар? Кто и что скажет утром 1 мая многострадальным жителям Туапсе? Губернатор, у которого все хорошо?».
Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, напротив, озвучивает претензии к крупному бизнесу.
«Почему «Роснефть», имея неограниченные финансовые возможности, просто наблюдает за тем, как добивают город, в котором находится её ключевой актив – единственный НПЗ компании на черноморском побережье и морской терминал?
Тяжело наблюдать полную беспомощность и государства и богатого собственника. А, главное, страдания людей. И не только в Туапсе…».
Бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова призывает власти к срочным мерам.
«Давно пора уже собрать головастиков с земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем…
Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных с земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите – Ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов.
Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы – их достаточно, к ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух.
Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс».
