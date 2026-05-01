Зе-офис: «Делаем картинку для ослабленных разумом граждан России»
Россияне якобы не отличаются умом и могут лишь радоваться убийствам, попивая водку на диване.
С таким откровенно расистским заявлением в эфире видеоблога литовского портала «Делфи» выступил Михаил Подоляк, занимающий должность советника диктатора Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подоляк недоволен тем, что США снимают нефтяные санкции с России и дают ей возможность больше заработать «непонятно по какой причине».
«А, нет, понятно. По причине очень продуманного правильного входа в Иран», – делает выпад в адрес Дональда Трампа чиновник.
Он говорит, что Украина намерена наращивать возможность уничтожения российского нефтяного сектора, причем не только для того, чтобы уменьшить доходность от транзита и продажи нефти.
«Но и чтобы сама картинка наконец-то до этих ослабленных разумом под названием «российские граждане», наконец, донесла, что война – это война Это не просто мы сидим, пьем пиво на диване или водку, пьем на диване и радуемся, что убили детей в том или ином доме в городе Днепре или в городе Киеве», – заявил Подоляк.
