Зе-офис: «Делаем картинку для ослабленных разумом граждан России»

Игорь Шкапа.  
01.05.2026 15:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 511
 
Россияне якобы не отличаются умом и могут лишь радоваться убийствам, попивая водку на диване.

С таким откровенно расистским заявлением в эфире видеоблога литовского портала «Делфи» выступил Михаил Подоляк, занимающий должность советника диктатора Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подоляк недоволен тем, что США снимают нефтяные санкции с России и дают ей возможность больше заработать «непонятно по какой причине».

«А, нет, понятно. По причине очень продуманного правильного входа в Иран», – делает выпад в адрес Дональда Трампа чиновник.

Он говорит, что Украина намерена наращивать возможность уничтожения российского нефтяного сектора, причем не только для того, чтобы уменьшить доходность от транзита и продажи нефти.

«Но и чтобы сама картинка наконец-то до этих ослабленных разумом под названием «российские граждане», наконец, донесла, что война – это война Это не просто мы сидим, пьем пиво на диване или водку, пьем на диване и радуемся, что убили детей в том или ином доме в городе Днепре или в городе Киеве», – заявил Подоляк.

