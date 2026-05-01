Россияне якобы не отличаются умом и могут лишь радоваться убийствам, попивая водку на диване.

С таким откровенно расистским заявлением в эфире видеоблога литовского портала «Делфи» выступил Михаил Подоляк, занимающий должность советника диктатора Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подоляк недоволен тем, что США снимают нефтяные санкции с России и дают ей возможность больше заработать «непонятно по какой причине».

«А, нет, понятно. По причине очень продуманного правильного входа в Иран», – делает выпад в адрес Дональда Трампа чиновник.

Он говорит, что Украина намерена наращивать возможность уничтожения российского нефтяного сектора, причем не только для того, чтобы уменьшить доходность от транзита и продажи нефти.