Экс-депутат Рады отвел Украине 18 лет жизни

Украинцы исчезают с немыслимой скоростью – по миллиону человек в год.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и живущий в Германии экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Волга напомнил печальную для Украины демографическую статистику.

«30 лет – минус 32 миллиона населения, было пятьдесят два миллиона [на момент получения независимости]. Даже 34 миллиона. Сегодня, когда считают по потреблению хлеба, 18 миллионов осталось на территории Украины человек», – сказал экс-депутат.

Он обратил внимание, что европейские страны в Северной и Южной Америке за 100 лет уничтожили 50 миллионов коренных жителей, устроив форменный геноцид.