Нацисты выпустили награду «Победа над Русской весной». На ней выгравировано «Одесса, 02.04.2014» и изображена горящая бутылка с коктейлем Молотова. Такими только что выведенные гомункулы укро-рейха сожгли людей в Доме профсоюзов 12 лет назад. «Помним. Гордимся» — указано под бутылкой.

О «пэрэмоге», ликуя, сообщил глава одесского филиала Украинского института нацпамяти Сергей Гуцалюк. Нацист уточнил, что изготовлена награда из снесенного памятника Екатерине II («хорошие украинцы» не перестают повторять, что бронзовое изваяние хранится в каретнике одесского художественного музея).

«Следуя старым европейским милитаристским традициям, согласно которым из трофейного оружия врага нужно делать памятные монеты, жетоны, награды и т. д., накануне 12-й годовщины со Дня, когда одесситы обломали зубы кремлядским наемникам и местным предателям, небезразличные одесситы, участники нашей многолетней борьбы изготовили первый памятный коин из металла тех идеологических кремлядских маркеров, которые недавно стояли в Одессе», — отгавкал нацист.

Он также похвастал, что стал первым обладателем бронзового значка. Региональное управление Сил территориальной обороны «Юг» ВСУ наградило им деграданта как одного из самых активных зачинщиков бойни (Парубию, Ганулу, Резвушкину дадут посмертно).

Многие соратники Гуцалюка, прятавшиеся от мести по схронам до 22 года, обзавидовались — «а нам почему не дали, мы тоже убийцы, мы тоже хотим». Так, за значками выстроилась целая очередь (фиксируем, не только для истории).

А по поводу «Одесской Хатыни» Гуцалюк добавил:

«То, что мы планировали, постепенно осуществляется. Продолжение следует, металла хватит. Всех с Днем нашей первой Победы! Павшим — слава и вечная память! Живым – честь!».

Да, нацисты уже давно называют сожжение людей «днем победы» и в очередной раз обещают «продолжить» эту традицию.