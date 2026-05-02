«Атмосфера не самая гостеприимная»: начался отток украинцев из Польши
Украинцы, ранее осевшие в Польше, начинают покидать эту страну.
Об этом в эфире своего видеоблога завил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Безусловно, Польша не заинтересована в массовом оттоке, но этот процесс уже начался, поскольку Польша – одна из немногих стран, которая перешедших нелегально границу возвращала украинской стороне. Были такие прецеденты.
Плюс перманентный хейт украинцев в польских медиа. Не люблю это слово, но украинофобия из маргинальной темы перешла в польский политический мейнстрим. И это не способствует тому, чтобы украинцы связывали свою дальнейшую перспективу с пребыванием в Польше», – сказал эксперт.
По его словам, украинцы переезжают в страны, где платят больше, тогда как в Польше «атмосфера не самая гостеприимная».
Он говорит, что пока речь идет о депортациях десятков украинских мужчин, но заметил, что и «украинцы не без греха»:
«Больше всего иностранцев, сидящих в польских тюрьмах, – граждане Украины».
