«Это будет выздоровление»: экс-депутат Рады призвал к вооруженному штурму Зе-офиса, парламента и Кабмина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинским солдатам на передовой пора осознать, что их главный враг находится в центре Киева.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и живущий в Германии экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Экс-депутат считает признаком выздоровления украинского общества одну из последних новостей, когда ехавший на велосипеде мужчина открыл огонь из автомата по пытавшимся его мобилизовать сотрудникам ТЦК и полиции.

«Вот это я считаю актом выздоровления», – подчеркнул гость эфира.

Он считает, что ВСУ не стоит «защищать это ублюдочное государство», уточнив, что имеет в виду не страну, а «Зеленского и его банду».