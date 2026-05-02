Политтехнолог: Никто даже по секрету не может объяснить причину блокировки Telegram

Никто из российских чиновников и силовиков не в силах объяснить, для чего нужны блокировки мессенджера Телеграм.

Об этом в интервью блогеру Луке Ебкову заявил политтехнолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уже спрашивал некоторых уважаемых людей и в государственных структурах, и в силовых. Я говорю: слушай, ну расскажи, что на самом-то деле, что хотите? Если бы речь шла об интересах просто одной коммерческой компании, не возникла бы столь широкая коалиция поддержки. Пресс-секретарь президента говорит, нам Телеграм не интересен, хотя мы теряем влияние на бывшие страны постсоветского пространства. Но тем не менее, решения пытаются продавить. Я считаю, что это плохо, что это не решает никаких проблем. Может быть, что-то есть такое очень секретное и опасное, что не знает никто. Но никто почему-то этого не может объяснить. Ни широким слоям населения, ни даже отдельным товарищам по секрету», – посетовал Минченко.

Он добавил:

«У нас сильнейшая медийка была в Телеграм. Сами себе ломаем все. Вот был круглый стол с пиарщиками Центральной Азии, обсуждали, у кого какие социальные сети работают. ВК – по нулям. Одноклассники – нишево у возрастных. И Telegram практически везде. Особенно именно как политическая сеть, которая транслирует смыслы. И мы говорим, ну окей, давайте мы уйдем оттуда, потому что обиделись, что наших авторов заблокировали. Вместо того, чтобы заполонить это все нашими авторами, мы просто обиделись и закрылись».

