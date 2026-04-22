Брюссель будет подрывать авторитет нового болгарского премьера

Максим Столяров.  
22.04.2026 19:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 131
 
Болгария, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал


Евросоюз попытается подорвать авторитет победившего на выборах в Болгарии Румена Радева, чтобы сделать его менее независимым – и подчинить своей воле.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Радев не является пророссийским политиком. Он ни в коем случае не является чьим-то агентом. Он не из Москвы или чего-то в этом роде. Он из тех, кто хочет проводить политику в интересах Болгарии.

И в этом он очень близок к другому политическому лидеру, и другому политику – Фицо, который также придерживается левых взглядов в экономической политике. Это своего рода тенденция в Восточной Европе», – сказал Меркурис.

«А ЕС будет в ярости, потому что с их точки зрения все эти нюансы, тот факт, что он болгарский патриот, а не марионетка России, их не интересует.

С точки зрения Брюсселя, им не нужны независимые политические лидеры, приходящие к власти. Им нужны люди, которые будут полностью им лояльны и будут автоматически и беспрекословно следовать линии Брюсселя.

А теперь у них есть Радев, который, вероятно, обладает честностью, силой характера и политическими убеждениями, чтобы придерживаться другой линии.

Так вот, они собираются сделать все возможное, чтобы подорвать его авторитет, как они это сделали с Фицо, как они успешно сделали с Орбаном. Мы получим битву в Болгарии, и у них [глобалистов] есть инструменты», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Брюссель будет подрывать авторитет нового болгарского премьера

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить