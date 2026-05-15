Бывшая подельница Зеленского: Указ о параде в Москве – издевательство над украинцами

Игорь Шкапа.  
15.05.2026 12:31
  (Мск) , Киев
За оскорбительные выпады диктатора Зеленского в адрес России приходится расплачиваться простым украинцам.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная в парламент от партии «Слуга народа», но впоследствии изгнанная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий обратил внимание, что 13-14 мая произошла самая рекордная ракетно-дроновая атака на Украину, отметив, что в соцсеятх связывают ее с издевательским указом диктатора Зеленского о «разрешении» на проведение парада Победы в Москве.

Ведущий поинтересовался, не стоило ли лучше попытаться ударить по параду, нежели заниматься дешевым троллингом.

«На самом деле цена – это жизни мирных граждан, причем, с обеих сторон. И мне неприятно, что власти живут в парадигме «95 квартала» и считают, что мы сейчас друг с друга пошутим, кого-то потроллим, и нам это все сойдет с рук. Возможно, им это и сходит с рук, но это не сходит с рук обычным мирным гражданам, которые хотят спокойно спать в своих кроватях. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы наши политики наконец-то выросли и поняли, что каждое слово тянет за собой последствия», – сказала депутат.

По ее словам, «очень часто эти последствия плачевны и стоят слишком дорого».

«Хайп хайпом, а я вспоминаю тот указ, который Зеленский выдал о проведении парада. Также я вспоминаю пост Трампа, который никак не соприкасался с указом Зеленского, заявления со стороны врага. Ну и итог… Все получили свое, что хотели. Но над нами очередной раз поиздевались. Вот и все. Погибли просто обычные, простые люди ни за что», – сказала Скороход.

