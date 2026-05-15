У западной антироссийской коалиции колоссальные возможности и намного больший военный бюджет – ей нужно не бояться и идти на риски против России, чтобы добиться украинской победы.

Об этом в эфире польского телеканала TVP заявил сын покойного политолога-русофоба Ян Бжезинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Главное здесь – продемонстрировать и проявить политическую волю, которая позволит использовать огромное превосходство Запада над Россией. Трагедия этой войны в том, что Запад не смог воспользоваться своим превосходством в силе. Вдумайтесь, у западного альянса, только у НАТО и США, ВВП составляет 55 триллионов долларов. В то время как у России меньше двух. Сейчас в НАТО тратят полтора триллиона и больше. Россия тратит на оборону менее 20 миллиардов, и большая часть этих средств идёт на подрывную деятельность в Украине. Подумайте об идеологических преимуществах, о союзах, которые могут создать Европа и Соединённые Штаты. Почему мы не можем полностью разгромить агрессора и положить конец этому вторжению на справедливых условиях, на условиях, которые определяем мы сами? Это вопрос политической воли, а не возможностей. И пока мы не проявим эту политическую волю, война будет продолжаться», – воинствовал Бжезинский.

Политолог-русофоб требует не бояться эскалации:

«Когда мы поймём, что в наших интересах пойти на риск, необходимый для того, чтобы Украина могла завершить эту войну на своих условиях. Но мы ещё не усвоили этот урок».