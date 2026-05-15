Бжезинский-младший: Россия должна быть разгромлена. Завершение войны – только на условиях Украины
У западной антироссийской коалиции колоссальные возможности и намного больший военный бюджет – ей нужно не бояться и идти на риски против России, чтобы добиться украинской победы.
Об этом в эфире польского телеканала TVP заявил сын покойного политолога-русофоба Ян Бжезинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Главное здесь – продемонстрировать и проявить политическую волю, которая позволит использовать огромное превосходство Запада над Россией.
Трагедия этой войны в том, что Запад не смог воспользоваться своим превосходством в силе. Вдумайтесь, у западного альянса, только у НАТО и США, ВВП составляет 55 триллионов долларов. В то время как у России меньше двух.
Сейчас в НАТО тратят полтора триллиона и больше. Россия тратит на оборону менее 20 миллиардов, и большая часть этих средств идёт на подрывную деятельность в Украине.
Подумайте об идеологических преимуществах, о союзах, которые могут создать Европа и Соединённые Штаты. Почему мы не можем полностью разгромить агрессора и положить конец этому вторжению на справедливых условиях, на условиях, которые определяем мы сами? Это вопрос политической воли, а не возможностей. И пока мы не проявим эту политическую волю, война будет продолжаться», – воинствовал Бжезинский.
Политолог-русофоб требует не бояться эскалации:
«Когда мы поймём, что в наших интересах пойти на риск, необходимый для того, чтобы Украина могла завершить эту войну на своих условиях. Но мы ещё не усвоили этот урок».
Ранее Бжезинский заявил, что Украине нужно дождаться, когда президент США Дональд Трамп потеряет контроль над Конгрессом, и тогда Штаты вернутся к полномасштабному вооружению киевского режима.
English version :: Читать на английском Бжезинский-младший: Россия должна быть разгромлена. Завершение войны – только на условиях Украины
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: