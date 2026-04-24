Делягин: Мобилизация не нужна – но не известно, что ещё выкинут управленцы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На данный момент мобилизация в России не только не нужна, но и вредна.

Об этом на канале журналиста Павла Иванова заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сверка документов идёт. Но с военной точки зрения, мобилизация не нужна. Это мне объяснял лично товарищ Бородай, который реально воюет, который ранен, это из тех депутатов, которые реально воюют… С военной точки зрения это не нужно. Сейчас война дронов, сейчас нужны беспилотники, а не люди. Но люди, которые обеспечивают карьеру, не буду приводить многочисленные фамилии, люди, которые до сих пор управляют огромным количеством процессов, вызывают в обществе уже не страх, а ужас. И этот ужас, естественно, рождает слухи, что каждый следующий месяц у нас будет мобилизация. И этого все боятся», – сказал Делягин.

«По сообщениям Медведева о том, что количество людей, которые заключают контракт, медленно, но потихонечку снижается, а никто, кроме него, данных не приводит… То есть, с одной стороны, с сугубо практической точки зрения, мобилизация не нужна, более того, категорически вредна. С другой стороны, что выкинут люди, которые разрушают систему коммуникаций, мы не знаем», – добавил депутат.

Читайте также: У нас есть до двух лет, потом – мобилизация минимум миллиона новобранцев, – Звинчук.