Делягин: Мобилизация не нужна – но не известно, что ещё выкинут управленцы

Максим Столяров.  
24.04.2026 17:59
  (Мск) , Москва
На данный момент мобилизация в России не только не нужна, но и вредна.

Об этом на канале журналиста Павла Иванова заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сверка документов идёт. Но с военной точки зрения, мобилизация не нужна. Это мне объяснял лично товарищ Бородай, который реально воюет, который ранен, это из тех депутатов, которые реально воюют… С военной точки зрения это не нужно. Сейчас война дронов, сейчас нужны беспилотники, а не люди.

Но люди, которые обеспечивают карьеру, не буду приводить многочисленные фамилии, люди, которые до сих пор управляют огромным количеством процессов, вызывают в обществе уже не страх, а ужас. И этот ужас, естественно, рождает слухи, что каждый следующий месяц у нас будет мобилизация. И этого все боятся», – сказал Делягин.

«По сообщениям Медведева о том, что количество людей, которые заключают контракт, медленно, но потихонечку снижается, а никто, кроме него, данных не приводит…

То есть, с одной стороны, с сугубо практической точки зрения, мобилизация не нужна, более того, категорически вредна. С другой стороны, что выкинут люди, которые разрушают систему коммуникаций, мы не знаем», – добавил депутат.

