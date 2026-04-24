Делягин: Мобилизация не нужна – но не известно, что ещё выкинут управленцы
На данный момент мобилизация в России не только не нужна, но и вредна.
Об этом на канале журналиста Павла Иванова заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Сверка документов идёт. Но с военной точки зрения, мобилизация не нужна. Это мне объяснял лично товарищ Бородай, который реально воюет, который ранен, это из тех депутатов, которые реально воюют… С военной точки зрения это не нужно. Сейчас война дронов, сейчас нужны беспилотники, а не люди.
Но люди, которые обеспечивают карьеру, не буду приводить многочисленные фамилии, люди, которые до сих пор управляют огромным количеством процессов, вызывают в обществе уже не страх, а ужас. И этот ужас, естественно, рождает слухи, что каждый следующий месяц у нас будет мобилизация. И этого все боятся», – сказал Делягин.
«По сообщениям Медведева о том, что количество людей, которые заключают контракт, медленно, но потихонечку снижается, а никто, кроме него, данных не приводит…
То есть, с одной стороны, с сугубо практической точки зрения, мобилизация не нужна, более того, категорически вредна. С другой стороны, что выкинут люди, которые разрушают систему коммуникаций, мы не знаем», – добавил депутат.
English version :: Читать на английском Делягин: Мобилизация не нужна – но не известно, что ещё выкинут управленцы
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: