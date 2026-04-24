У нас есть до двух лет, потом – мобилизация минимум миллиона новобранцев, – Звинчук

Анатолий Лапин.  
24.04.2026 10:58
  (Мск) , Москва
В войне на истощение в нынешнем формате ресурсов России хватит еще на два года. Спасти ситуацию сможет дополнительная мобилизация и тщательная подготовка миллиона солдат.

Об этом в интервью журналисту Анатолию Кузичеву заявил бывший сотрудник Минобороны РФ, автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, что полтора-два года — это предел именно войны на истощение без проведения мобилизации…

Провести мобилизацию как минимум на один миллион человек и длиною в год. Для того чтобы подготовить полноценно, на протяжении нескольких месяцев, новые соединения российской армии, которые будут действовать как слаженные организмы, будут насыщены опытным личным составом и техникой, и только после создания этих подразделений заводить их целенаправленно, по военной науке на новые участки», – заявил Звинчук.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что освобождение Одессы невозможно без объявления всеобщей мобилизации в России.

