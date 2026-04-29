Демографическая катастрофа Украины на сотню лет – Кедми

Максим Столяров.  
29.04.2026 14:13
  (Мск) , Москва
Украине, если она останется существовать, не менее сотни лет придётся оправляться, чтобы восполнить демографическую яму, при условии мирных условий жизни.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Шелест отметил, что на львовском Лычаковском кладбище уже нет мест.

«Потенциально у России намного больше сил, чем у Украины. Она более сильна демографически, экономически, она более сильна с военной точки зрения и способностью производить вооружения. То есть, если говорить о войне на истощение, то Украина истощается намного быстрее.

При всех тех отрицательных явлениях, которые появляются в России, на российскую экономику, но ущерб Украины от войны намного больше, чем России.

Демографически – это же не только и не столько погибшие на фронте или калеки. А те, которые покинули Украину. Если сегодня, по разным оценкам, на Украине осталось 20 с небольшим миллионов населения, вместо 52, которые были в 91 году, это даже не катастрофа. Ведь уехали кто? Самые активные, самые эффективные, самые продуктивные. У них была возможность. С деньгами. Не наворованными, заработанными», – прокомментировал Кедми.

«То есть это демографический такой удар по Украине – сильнейший. Была страна, которая с трудом перенесла этот удар, это Ирландия. Когда большинство ирландцев покинуло Ирландию, и это заняло более ста лет, пока Ирландия в мирное время оправилась от этой катастрофы», – добавил эксперт.

