Во время недавней массированной атаки по Украине впервые за время СВО был поражён особняк в элитном посёлке Конча-Заспа под Киевом, где расположено жильё украинской знати.

Однако есть нюанс – уничтоженный дом принадлежит семье депутата Верховной рады Сергея Шахова. Буквально накануне в Сети появилось его фото из Вены, где 9 мая Шахов возлагал цветы к памятнику советским солдатам вместе с бежавшими за границу оппонентами Зе-режима – олигархом Вадимом Новинским, политологом Константином Бондаренко и «переобувшимся» экс-боевиком запрещенного «Азова» Игорем Мосийчуком.

Шахов сообщил в соцсети: удар был целенаправленным, он воспринял это как послание.

А Мосийчук высказал версию, что это – инсценировка спецслужб Зеленского.

«Случилось это после того, как 9 мая Сергей Шахов в Вене принял участие в мероприятиях за мир в Украине, организованных оппонентами и критиками диктатора и узурпатора Владимира Зеленского. Существует версия, что под прикрытием российской массированной воздушной атаки зелеными гнидами был поднят дрон и уничтожен дом семьи Шахова. Хорошо хоть дети не пострадали», – написал Мосийчук.