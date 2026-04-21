«Это чудовищная игра Путина!» – Украина в ООН вновь официально отвергла вывод ВСУ из Донбасса

Украина не будет идти на российские требования и выводить свои войска из оставшейся под контролем ВСУ части Донбасса.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред Украины при организации Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Господин Путин повышает ставки в этой чудовищной игре, выступая с ультиматумами и обращаясь к американским переговорщикам, требуя, чтобы Украина незамедлительно вышла из Донецкого региона – как важное условие мирных переговоров. Ещё раз повторю, что Украина отвергает какого-либо рода ультиматум. Мы никогда, никогда не откажемся, ни даже от квадратного миллиметра собственной земли и никогда не откажемся от своих граждан», – заявил Мельник.

Россия не раз заявляла, что если Украина не согласится на нынешние требования к запуску мирного процесса, то следующие предлагаемые Москвой условия для нее будут хуже. Сегодня начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, посетивший группировку «Юг» заявил о продвижении на Запорожском и Днепропетровском направлении, а также об успехах на Донбассе.