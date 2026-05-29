«Экспертиза покажет» – Путин поймал Урсулу на бесконечном вранье

Максим Столяров.  
29.05.2026 19:42
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Румыния, Спецоперация, Украина


Только независимая экспертиза сможет установить, кому принадлежал дрон, врезавшийся в жилой дом в румынском городе Галаце.

Об этом на встрече с журналистами по итогам госвизита в Казахстан заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналисты попросили прокомментировать реакцию европейских лидеров на происшествие.

«Я даже не понимаю, о чём речь. Мне перед входом в зал сказали, что какой-то дрон залетел в Румынию. Не знаю, что за дрон.

Если госпожа фон дер Ляйен заявляет, что это был российский дрон – но она же не была в Румынии, не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат, пока не была проведена его экспертиза.

Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и в Прибалтку. Первая реакция была точно такой же, как сейчас в Румынии: караул, русские идут», – отметил он.

«Потом выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, это украинские дроны, которые сбились с курса. В данном случае, скорее всего, речь идёт именно о такой ситуации», – добавил президент.

Он подчеркнул, что неплохо было бы России получить объективные данные для собственного расследования. До того давать оценки ситуации преждевременно.

