«За що?!» – Украина ударила дроном по мирным жителям Румынии

Беспилотник врезался минувшей ночью в жилой дом в румынском городе Галаце, расположенном недалеко от границы с Украиной – на другом берегу Днестра в районе порта Измаил.

В результате удара загорелась одна квартира, в которой находились женщина и подросток 14 лет. Им оказали помощь на месте, сообщила служба экстренного реагирования Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минобороны Румынии сразу же заявило, что беспилотник был российским, сославшись на то, что Россия в этот момент наносила удар по Одесской области. Для перехвата дрона с авиабазы Фетешть были подняты два истребителя F-16 и вертолет.

Румынский МИД назвал инцидент в Галаце «серьезной и безответственной эскалацией со стороны России». Румыния проинформировала союзников и генсека НАТО о ситуации.

В унисон с Бухарестом оперативно ночью выступила и президент Молдовы Майя Санду, обладательница второго румынского паспорта, ожидаемо осудив Россию.

Однако, звучавшие недавно из Украины заявления о заинтересованности Киева в «расширении войны», доказывают: всё может оказаться не так однозначно.

Российский радиоведущий Серегей Мардан допускает, что ВСУ перехватили контроль над дроном и перенаправили его на Румынию.

«А в следующий раз они вполне могут перенаправить дрон на американскую военную базу в Констанце», – написал Мардан.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает такую версию реалистичной.

«Взять наш неразорвавшийся дрон, перепрошить его и отправить по новому маршруту. Этот инцидент отличается от «падений» наших дронов на польские сараи только тем, что румын хохлам не жалко, и они зарядили в них реальную боевую часть», – пишет Шурыгин.

«99%, что его запустили украинцы для провокации. Это тем более вероятно, что украинские дроны постоянно летают над Троебалтикой. Так почему ж им над Румынией не пролететь? В общем, пусть Бухарест Киеву претензии высказывает», – предлагает политолог Павел Данилин.