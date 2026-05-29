«За що?!» – Украина ударила дроном по мирным жителям Румынии

Елена Острякова.  
29.05.2026 10:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 972
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Молдова, НАТО, Происшествия, Россия, Румыния, Украина


Беспилотник врезался минувшей ночью в жилой дом в румынском городе Галаце, расположенном недалеко от границы с Украиной – на другом берегу Днестра в районе порта Измаил.

В результате удара загорелась одна квартира, в которой находились женщина и подросток 14 лет.  Им оказали помощь на месте, сообщила служба экстренного реагирования Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беспилотник врезался минувшей ночью в жилой дом в румынском городе Галаце, расположенном недалеко от...

Минобороны Румынии сразу же заявило, что беспилотник был российским, сославшись на то, что Россия в этот момент наносила удар по Одесской области. Для перехвата дрона с авиабазы Фетешть были подняты два истребителя F-16 и вертолет.

Румынский МИД назвал инцидент в Галаце «серьезной и безответственной эскалацией со стороны России».  Румыния проинформировала союзников и генсека НАТО о ситуации.

В унисон с Бухарестом оперативно ночью выступила и президент Молдовы Майя Санду, обладательница второго румынского паспорта, ожидаемо осудив Россию.

Однако, звучавшие недавно из Украины заявления о заинтересованности Киева в «расширении войны», доказывают: всё может оказаться не так однозначно.

Российский радиоведущий Серегей Мардан допускает, что ВСУ перехватили контроль над дроном и перенаправили его на Румынию.

«А в следующий раз они вполне могут перенаправить дрон на американскую военную базу в Констанце», – написал Мардан.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает такую версию реалистичной.

«Взять наш неразорвавшийся дрон, перепрошить его и отправить по новому маршруту. Этот инцидент отличается от «падений» наших дронов на польские сараи только тем, что румын хохлам не жалко, и они зарядили в них реальную боевую часть», – пишет Шурыгин.

«99%, что его запустили украинцы для провокации. Это тем более вероятно, что украинские дроны постоянно летают над Троебалтикой. Так почему ж им над Румынией не пролететь? В общем, пусть Бухарест Киеву претензии высказывает», – предлагает политолог Павел Данилин.

«По факту, украинские дроны зачем-то устроили налет на Румынию, добившись потужных попаданий в Галаце. Та за що?!» – иронизирует обозреватель Борис Рожин.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «За що?!» – Украина ударила дроном по мирным жителям Румынии

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора