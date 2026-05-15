«Этому нужно положить конец!». Генерал США требует прекратить российские поставки Ирану по Каспию

Чтобы додавить Иран, США и их союзники должны обрезать Тегерану поставки из дружественных стран, в том числе, из России по Каспийскому морю.

Об этом в интервью Марио Науфалю заявил экс-командующий силами НАТО в Европе, генерал армии США Уэсли Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США и наши союзники должны сделать всё возможное, чтобы открыть Ормузский пролив. Это непростая задача, но, как и любое стационарное укрепление, он уязвим и может быть разрушен, если действовать постепенно и с применением силы. А на Ближнем Востоке люди хорошо знают историю. Константинополь был мощной крепостью, но его взяли, Ормузский пролив тоже может быть укреплён, у него может быть несколько линий обороны. Всё, что неподвижно, можно разрушить. Кроме того, в этом сценарии необходимо перекрыть доступ к режиму извне. То есть, нужно попросить пакистанцев прекратить поставки в Иран. В Иран можно попасть по шести дорогам – пожалуйста, прекратите это делать, иначе мы попросим Вооружённые силы США вмешаться. Россия всё ещё пытается использовать Каспийское море. Этому нужно положить конец. Израиль разбомбил краны, которые иранцы использовали на Каспийском море, но, насколько мне известно, российская поддержка не прекратилась. Когда мы выступили против Слободана Милошевича в Сербии, то первым делом изолировали театр военных действий. В данном случае этого не было сделано, а это необходимо. А потом, шаг за шагом, мы будем постепенно устранять препятствия в Ормузском проливе. В один день они потеряют пару ракетных установок, на следующий день — колонну с подкреплением, а потом они выйдут в море на скоростных катерах. На следующий день мы будем шаг за шагом выводить из строя их катера. Может быть, на это уйдёт неделя, может быть, две или четыре, но конец неизбежен, потому что любое стационарное укрепление можно разрушить, и у нас есть для этого средства», – воинствует Кларк.

