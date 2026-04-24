Фон дер Ляйен объявила о разработке европейской «5-й статьи» коллективной обороны – сколько минут отвели Прибалтике ещё не решено

Руководители Евросоюза начали активную работу по созданию договора о коллективной обороне без участия США, в котором будут чётко прописаны обязанности каждого государства.

Об этом на пресс-конференции в Никосии заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы своевременно и обоснованно начали обсуждение статьи о взаимной обороне. В договоре четко прописано, что другие государства-члены обязаны оказывать поддержку тому, кто в ней нуждается.

В договоре не указано, что именно происходит, когда и кто именно должен действовать, кто что делает. Именно над этим вопросом мы сегодня активно работаем вместе с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и комиссаром по вопросам обороны.

У нас есть очень хороший пример – механизм гражданской защиты ЕС, который существует уже 20 лет. Государства-члены точно знают, как его задействовать. Все знают свои обязанности. Запускается каскадный механизм. И он работает очень эффективно», – утверждала Урсула.