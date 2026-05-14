Дама, фигурирующая как «Вероника Фэншуй Офис» в контактах получившего подозрение экс-главы Зе-офиса Андрея Ермака, последние 5 лет была ответственна за назначения на высшие должности на Украине

С таким предположением на заседании Верховной рады выступил депутат от «Голоса» Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уважаемые коллеги, у нас завтра будет «Час вопросов к правительству» и у меня есть конструктивное предложение. Давайте наконец вызовем, услышим, да и увидим человека, который это правительство назначил. Поэтому я предлагаю завтра перед началом часа вопросов к правительству вызвать эту «Веронику-фэншуй», она же Аникиевич Вероника Фёдоровна. И давайте хоть спросим человека, кого он напоназначал за эти последние 5 лет», – сказал Железняк и попросил поставить этот вопрос на голосование.

В ответ вице-спикер Рады Александр Корниенко напомнил, что в соответствии с регламентом вызывать можно только должностных лиц, кроме президента и судей.

«Поэтому для того, чтобы поставить ваш вопрос на голосование, нам надо уточнить в аппарате, является ли данное лицо должностным лицом, и далее потом определяться», – ответил спикер на юродство Железняка.

Отметим, высший антикоррупционный суд Украины запретил Ермаку общаться с астрологом Вероникой Аникиевич, фигурирующей в его контактах как «Вероника Фэншуй Офис».