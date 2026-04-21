Генерал, дети которого родились в Минске, мечтает о ракетном ударе по белорусской столице

Украине следует наращивать производство ракет, чтобы успешно поражать в глубину территорию Белоруссии.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генерал говорит, что в свое время он закончил Минское инженерно-ракетное училище, а его военная деятельность начиналась в Белоруссии.

«У меня, так сказать, и дети рождались в Минске и так далее», – добавил он.

Этот экскурс в прошлое прозвучал в ответ на вопрос ведущий, какие города и объекты на территории Белоруссии может поразить Украина.

«С точки зрения простреливания, ну вот до Минска – это то же самое, что доставать до Москвы и прочее. У нас потенциал растет, сил нанесения ударов дронами достаточно, имеются в широком спектре эти возможности. И мы знаем, что дронами наносим даже до тысячи километров, не то что несколько сотен. Но дрон имеет потенциал боевой части несущественный. А здесь, конечно, важно, я соглашаюсь с вами, ракеты, дроны, вот такого рода вооружения. Они тоже наращиваются», – грозит Романенко.

Тем не менее, он признал, что второй фронт из Белоруссии для Украины будет «усложнением ситуации», а потому «нам надо поддерживать свой потенциал».

«Опять упираемся в мобилизацию более интенсивную у нас, а не просто в эту ситуацию сейчас на пятый год войны, и рост потенциала вооружений техники, боеприпасов. С точки зрения этой составляющей, нужны люди», – заявил Романенко.

Ранее советник главы Зе-офиса Михаил Подоляк угрожал, что Украина нанесет удары по территории Белоруссии за то, что Минск якобы «наводит российские дроны «Герань».