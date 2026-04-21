Генерал ВСУ: «Надо как можно быстрее атаковать Приднестровье»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно как можно скорее закрыть вопрос с Приднестровьем, пока там не провели мобилизационные мероприятия.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В принципе, нам надо с этим решать, как с раковой опухолью в организме, надо продумать и постараться быстро отсечь. Там могут они сейчас по-разному, если собирать, до пяти тысяч [призвать]. И если уж действовать, то надо решительно это проводить, чтобы вопросы мобилизации они не успели провести. Это должно быть быстро, неожиданно», – сказал генерал.

Он не согласился с ведущей, что на территории ПМР есть «какие-то склады», отметив, что «это на уровне одного из мощнейших арсеналов в Европе по вооружению».

«И там достаточно много вооружений, которые были бы полезны и нам», – назвал еще один повод для вторжения Романенко.

Ранее глава Зе-офиса террорист Кирилл Буданов заявил, что вторжение в Приднестровье несвоевременно в момент, когда ВСУ заняты отражением российского наступления в Донбассе.