Генерал ВСУ: «Надо как можно быстрее атаковать Приднестровье»

Игорь Шкапа.  
21.04.2026 10:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1512
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Приднестровье, Россия, Украина


Украине нужно как можно скорее закрыть вопрос с Приднестровьем, пока там не провели мобилизационные мероприятия.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В принципе, нам надо с этим решать, как с раковой опухолью в организме, надо продумать и постараться быстро отсечь. Там могут они сейчас по-разному, если собирать, до пяти тысяч [призвать]. И если уж действовать, то надо решительно это проводить, чтобы вопросы мобилизации они не успели провести. Это должно быть быстро, неожиданно», – сказал генерал.

Он не согласился с ведущей, что на территории ПМР есть «какие-то склады», отметив, что «это на уровне одного из мощнейших арсеналов в Европе по вооружению».

«И там достаточно много вооружений, которые были бы полезны и нам», – назвал еще один повод для вторжения Романенко.

Ранее глава Зе-офиса террорист Кирилл Буданов заявил, что вторжение в Приднестровье несвоевременно в момент, когда ВСУ заняты отражением российского наступления в Донбассе.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Генерал ВСУ: «Надо как можно быстрее атаковать Приднестровье»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить