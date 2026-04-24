Генерал ВСУ: «Офицеры генштаба вынуждены таксовать в Киеве»

Министр обороны Украины Михаил Федоров ничего не понимает в армейских делах, но пытается протащить своих людей в генштаб ВСУ.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил экс-замкомандующег ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня больше всего беспокоит то, что есть определенные желания нового министра обороны значительно ограничить полномочия генштаба и всюду там расставить своих людей. Это меня больше всего настораживает, потому что генштаб – это мозг армии. И когда в генштабе офицеры в связи с низкими зарплатами уже таксуют по ночам или вечерам по Киеву, а таких примеров более чем достаточно, и не только офицеры генштаба. Это реально тоже правда», – сказал генерал.

Он опасается, что украинские военные снова вернутся к уровню 1990 – 2000-х, когда огромное их количество «таксовало, работало вышибалами в барах».