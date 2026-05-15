«Какое-то неаристократическое пигмейство» – львовский рагуль в шоке от дела Ермака
Рассматриваемые в деле экс-главы Зе-офиса Андрея Ермака обвинения демонстрируют насколько измельчала украинская элита.
Об этом в эфире Radio UA Chicago заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«40 миллионов было, уже, может, 20 с чем-то миллионов, огромная страна, триллионный бюджет, единоличная власть. Единоличная власть, которой завидует Путин и другие правители. Ничего нет в стране, всё под контролем, нет ни единого кого-то и чего-то, что вообще может перевесить абсолютную монархическую полноту власти…
И всё, что тебе нужно – двухэтажная хатынка с банькой для всей гоп-компании. Количество лавок в сауне соответствует количеству коттеджей в «Династии». Всё, что им надо…
Что-то такое неаристрократичное, неблагородное, с «Верониками Фэншуями», что-то такое позорное. Вот это и было, и остаётся полнотой власти с прерогативой принимать решения за все 20 с чем-то миллионов. Однако решения на триллионы долларов», – вещал шокированный Дроздов.
«Эта история вскрывает не какие-то высокие политические, не какую-то, даже с коррупционным запахом, но что-то статусное, солидное. Это всё настолько мелочно, и такое интеллектуальное пигмейство, что аж определённое бессилие вызывает и стыд за это всё», – причитал бандеровец.
