Запад отнюдь не ставит перед собой задачу сделать Украину процветающей страной.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас молодые люди со светлыми лицами рассказывают, что западный мир – это мир ценностей. На самом деле западный мир – это мир цен. И ценой экономики, ценой сотен тысяч человеческих жизней мы выигрываем для Европы время. И не более того. Никаких иллюзий относительно того, что нам кто-то хочет устроить здесь другую жизнь, развитую экономику, высокие социальные стандарты, я не питаю», – сказал эксперт.

Он обращает внимание, что из 90 миллиардов долларов кредита для Украины большая часть останется в Европе, отметив, что так же поступали и США при Байдене.