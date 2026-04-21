Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Республику Сербскую Боснии и Герцеговины посетила делегация из России во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Грушко.

Встреча с руководством сербского энтитета прошла вдвое дольше запланированного, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Гостей встретил смещённый Сараево при поддержке ЕС со всех государственных постов, но остающийся лидером ведущей партии РС Союза независимых социал-демократов, Милорад Додик.

Также в ней приняли участие президент Республики Сербской Синиша Каран, премьер-министр Саво Минич, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич.

Додик завил по итогам встречи, что после сегодняшней встречи и предстоящих встреч в Москве отношения России и Республики Сербской наберут новый темп.

«Мы обсудили вопрос, который они (Сараево) хотят нам навязать, а именно вопрос о государственной собственности (которую хотят передать в ведение бошнякской элиты). Этого нельзя допустить. Республика Сербская владеет 49 процентами территории Боснии и Герцеговины. Если это решение будет навязано, Республика Сербская будет вынуждена принимать решения самостоятельно. Мы благодарны, что у нас есть собеседник в лице России, который слышит нас», – отметил он.

Лидер боснийских сербов в очередной раз отметил, что Республика Сербская никогда на федеральном уровне не будет голосовать за введение санкций против России, а также не будет голосовать за вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. Что заморозит эти вопросы на уровне БиГ.

«Сегодняшний визит показывает, что Российская Федерация уважает Республику Сербскую, а также то, что русских друзей всегда встречают здесь с заботой и братской любовью. Мы – два народа, имеющие общие корни, язык, культуру и значение. Мы особенно ценим вашу принципиальную позицию и поддержку Дейтонского мирного соглашения. Вы признали, что оно постоянно рушится, как и конституционное положение Республики Сербской», – подчеркнул президент Синиша Каран.

Таким образом, можно сделать вывод, что руководство РС заручилось поддержкой России на фоне постоянного давления бошнякского Сараево, но как это будет выглядеть в практической плоскости, покажет время.