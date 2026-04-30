Минобороны США: Нашим кибервойскам нужно право на «упреждающие» диверсии по всему миру

Американские войска должны получить право проведения кибератак по инфраструктуре в любой точке мира.

Об этом на выступлении в Конгрессе США заявила помощница министра обороны по вопросам киберполитики Кэтрин Саттон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кибервойна стремительно меняется. Это обусловлено растущей угрозой со стороны наших противников и стремительным развитием технологий. Первое важное изменение – наши противники перешли от шпионажа и кражи данных к подготовке к конфликту путем создания условий для дестабилизации, подрывной деятельности критически важной инфраструктуры нашей страны.

Этот стратегический переход от эксплуатации к нанесению ущерба направлен на срыв военных операций и создание хаоса в условиях кризиса или конфликта. Это серьезная и постоянная угроза национальной безопасности.

Во-вторых, искусственный интеллект многократно усиливает возможности, увеличивая скорость, масштаб и сложность этих угроз. И ускоряет весь цикл атаки, создавая новую динамику, при которой скорость атак не позволяет нам вовремя реагировать», – сказала Саттон.