На Украине будут сажать на восемь лет за публичное неуважение к бандеровцам

Вадим Москаленко.  
24.04.2026 16:42
  , Киев
В украинском парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовное наказание за «укранофобию» и неуважение к украинскому языку.

Об этом в эфире канала «Киев 24» заявил депутат Верховной рады, инициатор законопроекта Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы ведём войну. А война ведётся разными средствами. Если на Украине живут негодяи, которые унижают украинский язык, украинскую нацию, украинцев в целом, говорят, что это государство не вправе существовать, распространяют это в СМИ – то такие люди работают против Украины.

Можно было бы их наказывать, например, за госизмену. Но доказать госизмену намного сложнее, и наши службы, в том числе СБУ, должны работать над тем, чтобы уничтожать дронами российские НПЗ, а не гоняться и собирать бумажки против очевидных негодяев.

Для этого всё должно быть выписано в законе», – сказал укро-депутат.

Княжицкий подчеркнул, что под украинофобией будет подразумеваться «унижение национальной чести и достоинства», «публичное отрицание права украинской нации на самоопределение, суверенитет, государственность», «оправдание ассимиляции украинского и отрицание правомерности борьбы за независимость», «публичное неуважение к украинским этнокультурным признакам».

За перечисленные «преступления» будут наказывать от штрафа до 8 лет лишения свободы.

