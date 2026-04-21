«Нам не хватит резервов и на Сумы, и на Донецкую область» – Арестович

Вадим Москаленко.  
21.04.2026 15:32
  (Мск) , Киев
Россия пытается вынудить украинское командование перебросить свои немногочисленные резервы из Донецкой области на другие направления.

Об этом беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (в реестре экстремистов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Под Сумами происходит попытка размотать украинские резервы. Они сейчас предпринимают любые меры, чтобы заставить нас снять войска с фронта.

А мы в этом смысле очень сильно предсказуемые, потому что Зеленский и его окружение крайне болезненно относятся к вопросам наличия противника и его успехов, хотя бы тактических, на северной границе.

Поэтому обычно Сырскому дается команда «делай, что хочешь, но немедленно выбить, восстановить положение». Авантюра в Курской области это очень хорошо показало», – сказал Арестович.

«И россияне знают, что можно создать условия, когда Сырский снимет под давлением Зеленского значительную часть войск, а сейчас и 20 тысяч – это значительная часть, и бросит на отбивание Сум.

А тем временем они создадут все условия для продвижения на Донецком направлении. Потому что резервов-то у нас, мягко говоря, очень мало. И на Сумы, и на Донецкую область их одновременно не хватит. Поэтому они предпринимают меры ослабления украинского фронта», – подытожил бывший подельник Зеленского.

