«Нам не хватит резервов и на Сумы, и на Донецкую область» – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия пытается вынудить украинское командование перебросить свои немногочисленные резервы из Донецкой области на другие направления.

Об этом беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (в реестре экстремистов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Под Сумами происходит попытка размотать украинские резервы. Они сейчас предпринимают любые меры, чтобы заставить нас снять войска с фронта. А мы в этом смысле очень сильно предсказуемые, потому что Зеленский и его окружение крайне болезненно относятся к вопросам наличия противника и его успехов, хотя бы тактических, на северной границе. Поэтому обычно Сырскому дается команда «делай, что хочешь, но немедленно выбить, восстановить положение». Авантюра в Курской области это очень хорошо показало», – сказал Арестович.