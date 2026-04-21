«Наши дроны вытеснили твой германский танк!» – Зеленский крошит батон на главу Rheinmetall

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер называл украинских производителей дронов «домохозяйками с 3D-принтерами» из-за того, что боится конкуренции и остался без заказов.

Об этом заявил диктатор Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Безусловно, это новая конкурентная реальность. Знаете, я вам скажу, мы очень хорошо знакомы. Многократно договаривался с лидерами, включая Германию, и не с одним канцлером, относительно этой кампании, когда помочь нам нужно, помогая им, потому что им нужен заказ, а нам нужно оружие для ребят. Потому мы очень хорошо знаем друг друга.

Но извините, это такая война – когда мне требовались броневики и танки, я с ним общался и делал все, чтобы давать заказ ему. У нас и сегодня есть некоторые проекты с этой же компанией. Но это неправильный его шаг по конкуренции.

Конкуренция должна быть правильной и честной. Дроны вытеснили твой германский танк – наш, украинский дрон. Но мы наш украинский дрон уже делаем также с немецкой кампанией, с другой, извини.

То есть, мы с немцами партнеры, но ты не можешь просто аккумулировать отношения Украины с Германией исключительно через свое производство… Безусловно, это признание украинской конкуренции в мире. Достойной конкуренции. Мы – номер один. Качество, количество, стоимость», – распетушился Зеленский.