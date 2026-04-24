Многие этнические, по всем признакам свидомые украинцы сотрудничают с Россией.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил экс-замкомандующег ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас огромное количество людей, которые родились в Украине, а затем побежали работать на сторону врага. У нас есть примеры, когда в 14-м году в Крыму на сторону врага переходили те, кто родился на территории западных областей Украины по принципу, что там уже платят больше денег», – заявил генерал.

Он призвал не ставить клеймо на тех, кто живет на Украине и имеет отношение к России, например родился там.

«У нас огромное количество депутатов выезжало периодически до 22-го года в Россию. У нас Ермак постоянно в Россию ездил. И что, значит Ермака тоже нужно контролировать? Конечно нужно. Поэтому мы смотрим, что если только из России, значит негодяй и враг.

Нужно по-другому строить систему контроля и проверки, не цеплять ярлыки с самого начала. Сейчас СБУ разоблачает огромное… ну не огромное, но определенное количество украинцев. Родились в Украине, выросли в Украине, вышиванки надевают по праздникам, но сотрудничают за деньги с РФ. Давайте ярлыки не будем раньше цеплять, чем нужно», – призывал Кривонос.