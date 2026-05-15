«Нельзя договариваться с чёртом. Повеяло «духом Анкориджа» крайне неприятно» – Игорь Виттель

Максим Столяров.  
15.05.2026 13:04
  (Мск) , Москва
России ни в коем случае нельзя соглашаться на предложение администрации Дональда Трампа о заморозке СВО.

Об этом на канале «Metametrica» заявил политический обозреватель Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас были очень чётко поставлены цели, по крайней мере, озвучены – денацификация, демилитаризация. Сейчас с этим пресловутым «духом Анкориджа» вдруг возникло ощущение, что мы собираемся остановиться вовсе не там, где мы собираемся останавливаться. О чём-то договориться с нашими злейшими врагами. А договариваться с Трампом бессмысленно. …Повеяло «духом Анкориджа» крайне неприятно, потому что я не хочу, чтобы мы останавливались.

Если мы остановимся даже, допустим, на наших условиях, то наши враги через пару-тройку лет соберутся с силами, наделают больше снарядов. Я думаю, что последние самые наивные люди после Ирана перестали верить в то, что какие-то гарантии чего-то стоят. В «Минские» мы верили, «Стамбульские» предлагали – нельзя подписывать договор с чёртом», – сказал Виттель.

«Тем не менее, у нас во власти есть люди, которые хотят, чтобы сейчас случилось мирное соглашение. На самом деле, либо мы останавливаемся, и через несколько лет это всё начинается сначала. И мы тогда получаем либо временно, либо навсегда огромное количество людей с фронта, которые вернутся сюда с вопросами «а что это было?», «почему мы остановились?», – предупредил аналитик.

