Новый Патриарх. Противостояние в Грузинской Церкви ещё впереди

В Грузинской Православной Церкви на этой неделе определились с новым Католикосом-Патриархом после скоропостижной смерти Илии II. Главой ГПЦ на заседании Синода избран митрополит Сенакский и Чхороцкуйский, местоблюститель Патриаршего престола Шио Муджири.

Сможет ли новый Патриарх Шио III удержать ГПЦ в прежнем русле и не допустить деструктивного влияния, когда часть иерархов ориентируются на саакашистов, соблазняемые Стамбулом и украинским сценарием раскола?

С одной стороны, новый грузинский Патриарх ранее служил в Москве и получил российское образование. Кроме этого, считается, что он избран не без участия правящей «Грузинской мечты» – по мнению многих сведущих наблюдателей, это повлияло на расклад сил внутри Синода.

Но это вовсе не значит, что так гладко будет дальше. Так как уже есть оппозиция среди иерархов, которая проявила себя после кончины Илии II. И если раньше фронду демонстрировали лишь два члена Синода, то сейчас можно сказать об образовании устойчивой группы, открыто выражающей своё недовольство в СМИ. Иными словами, у нового главы ГПЦ нет такой монолитной поддержки, как была у предшественника. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал попросивший не называть себя известный грузинский эксперт.

По его мнению, «через два – три месяца внутри Церкви начнётся противодействие новому Патриарху, и оно обязательно выйдет наружу, и все противоречия не будут уже держаться под ковром внутри ГПЦ».

Церковная оппозиция, вполне вероятно, будет использовать ту же риторику, что и прозападные силы, которые напирают на проблемы действующего «многовекторного» правительства в Тбилиси.

Такие священники будут говорить о социальных невзгодах, об обнищании основной части прихожан, общественных и экономических проблемах, которые имеются в стране и усугубляются.

И действительно, таких болевых точек сейчас в Грузии много – как например, проблема трудовой миграции, из-за чего сёла и города пустеют. Или демографический кризис. Сотни тысяч жителей получают пособия по безработице, что демонстрирует наличие системной бедности.

Вполне вероятно, что оппозиционная группа будет призывать Патриарха воздействовать на власть.

Риторика будет сводиться к тому, что ГПЦ должна быть с народом и выступить против кризиса и тех невыносимых условий, в каких оказалась паства.

При этом кого-то могут использовать «в тёмную» – это будут не какие-то прожжённые либералы и западники.

Потенциальное противостояние может еще больше усугубиться, если верхушка «Грузинской мечты» прогнётся под давлением, которое на неё оказывается в последнее время со стороны ЕС и Великобритании.

И это тоже будет испытанием для Грузинской Церкви. Нечто подобное уже переживает сейчас её сестра в Армении.