«Обещаю неизменную поддержку Украине!» – президент Кипра дорвался до председательства в Совете ЕС

Константин Серпилин.  
24.04.2026 21:26
  (Мск) , Никосия
Председательствующий в Совете ЕС Кипр будет проводить политику милитаризации и непрерывного вооружения Украины.

Об этом на пресс-конференции в Никосии заявил президент Кипра Никос Христодулидис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Председательствующий в Совете ЕС Кипр будет проводить политику милитаризации и непрерывного вооружения Украины. Об...

«Опыт жизни в условиях оккупации укрепляет нашу непоколебимую веру в европейский проект и дальнейшую европейскую интеграцию. И именно этого требует от нас сложившаяся ситуация: больше европейской интеграции и более стратегически автономного и независимого союза.

И это лежит в основе нашего председательства в Совете ЕС, и воплощено в нашей модели более автономного союза, открытого миру. Это была основная тема наших дискуссий вчера вечером и сегодня утром», – вещал Христодулидис.

«Вчера вечером мы начали с разговора с президентом Зеленским и подчеркнули нашу неизменную поддержку Украины.

Мы очень рады, что предоставили Украине кредит в размере 19 миллиардов евро. Это решение, над реализацией которого председательство Кипра работало в срочном порядке после декабрьского заседания Европейского совета.

Поддержка Украины по всем направлениям – ключевой приоритет нашего председательства в Совете ЕС!», – подытожил он.

Отметим, в скором времени Украина получит средства от Евросоюза на годы вперед, которые позволят ей закупать американское оружие.

