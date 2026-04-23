Тейлор: Шантаж с нефтепроводом «Дружба» удался – Украина получит миллиарды на закупку американского оружия

Анатолий Лапин.  
23.04.2026 22:57
  (Мск) , Москва
История с якобы поврежденным Россией нефтепроводом «Дружба», который Украина не хотела восстанавливать, пока не будет снято вето на предоставление ей 90 милиардов евро кредита, – сработала, и деньги уже на подходе. Это значит, что в скором времени Украина получит средства на годы вперед, которые позволят ей закупать американское оружие.

Об этом в эфире телеканала TWP World заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас президент Путин должен осознать, что украинцы победят, продолжат сдерживать его на поле боя и получат поддержку европейцев. У Зеленского теперь есть средства, чтобы закупать оружие у США в течение долгого времени.

Экономика Путина переживает не лучшие времена. Он получил временный импульс за счёт роста цен на нефть из-за войны в Иране, но экономика Путина в упадке, и он видит, что союзники Украины едины в своей позиции против него…

Да, русские действительно вывели из строя этот трубопровод, и украинцам пришлось его ремонтировать. Но они не горели желанием возобновлять поставки нефти по нему. Пришлось надавить на президента Зеленского, чтобы он получил кредит в размере 90 млрд. Ему пришлось пойти на компромисс и разрешить ремонт трубопровода. Он это сделал. И теперь, как вы только что сказали, эти 90 млрд уже на подходе», – валял дурака Тейлор.

Ранее украинский диктатор Владимир Зеленский заявил, что новый будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр должен будет отказаться от блокирования европейского кредита для Украины и потребовал вернуть деньги, изъятые венгерскими спецслужбами.

