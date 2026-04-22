Украинский олигарх Ринат Ахметов (признан в РФ террористом) знал, что Россия начнет свою СВО на Украине и готовился к этому.

Такое мнение в эфире своего видеоблога высказала киевская журналистка-русофобка Мария Данилюк-Ярмолаева, супруга патологического русофоба Богдана Буткевича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поводом для обсуждения стала информация агентства «Блумберг» о том, что Ахметов, хвастающий спонсированием нацистов из запрещенного «Азова», тайно купил за 550 миллионов евро пятиэтажную квартиру в Монако, что является мировым рекордом в сфере сделок продажи недвижимости.

Ведущая обращает внимание, что подготовка к сделке началась еще в 2021 году.

«Думаю, что такие бизнесмены, как Ринат Ахметов, точно знали о том, что Российская Федерация готовит полномасштабное вторжение и, очевидно, знакомились с тем, что разведка доносила, в том числе политическому руководству. Поэтому это выглядит так, что топ-олигарх номер один уже готовился к оккупации Украины и решил свои миллионы в долларах слить в очень перспективный проект», – считает журналистка.

При этом она напоминает, что это уже далеко не первая элитная недвижимость Ахметова. Так ранее он купил за 200 миллионов евро бывшую виллу бельгийского на короля Леопольда на французской Ривьере, затем дорогущий пентхаус в Лондоне.

По ее словам, Ахметов пользовался авторитетом в Донбассе, а после майдана решил шантажировать новую власть брожением в регионе, но не учел, что «в тот момент в игру уже мощно вступила Российская Федерация», и в итоге Ахметов «переиграл сам себя».

«Очень ужасно узнавать подробности и новости о таких безумных покупках в тот момент, когда вот у нас истощение, когда есть период неопределенности, что будет с войной, когда есть моральное истощение, когда у нас обостряются проблемы из-за очень плохого государственного управления эпохи Зеленского… Такие новости очень демотивируют. Они показывают, что Украина – прекрасное место для того, чтобы обогатиться, но купить себе недвижимость где-то в Монако или в Дубае», – печалится ведущая.

По ее словам, «нас развели как котят».