Пашинян уверяет, что хочет в Европу, но пресмыкается перед Турцией

Армения приняла закон о вступлении в ЕС, но при этом не предприняла никаких действий даже для получения статуса кандидата.

Об этом бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил в интервью РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это не выбор между ЕС и ЕАЭС. Это выбор между неосуществимой мечтой, очень высокой неопределенностью на ближайшие 15-20 лет, и определенностью, которая существенно помогает развиваться экономике. Этот выбор где-то даже экзистенциальный для экономики Армении», – сказал Кочарян.

Он считает, что разрыв с Россией станет катастрофой для экономики Армении, поскольку 90% армянского экспорта шло в бывшую «старшую сестру». С другой стороны, перспектив вступление в ЕС нет, товарооборот с Европой незначительный.

Кочарян предположил, что Пашинян хочет переориентировать Армению не на ЕС, а на Турцию. В этом желании он дошел до отрицания геноцида.