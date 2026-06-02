Пашинян уверяет, что хочет в Европу, но пресмыкается перед Турцией

Елена Острякова.  
02.06.2026 14:16
  (Мск) , Москва
Армения приняла закон о вступлении в ЕС, но при этом не предприняла никаких действий даже для получения статуса кандидата.

Об этом бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил в интервью РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Это не выбор между ЕС и ЕАЭС. Это выбор между неосуществимой мечтой, очень высокой неопределенностью на ближайшие 15-20 лет, и определенностью, которая существенно помогает развиваться экономике. Этот выбор где-то даже экзистенциальный для экономики Армении», – сказал Кочарян.

Он считает, что разрыв с Россией станет катастрофой для экономики Армении, поскольку 90% армянского экспорта шло в бывшую «старшую сестру». С другой стороны, перспектив вступление в ЕС нет, товарооборот с Европой незначительный.

Кочарян предположил, что Пашинян хочет переориентировать Армению не на ЕС, а на Турцию. В этом желании он дошел до отрицания геноцида.

«Но Пашинян идет дальше. Он говорит: а вообще-то надо подумать, кто виноват. А не мы ли спровоцировали его. Он пытается переписать историю и делает это, чтобы понравиться Эрдогану… Он понимает, что ЕС – это некая сказка. Но реально речь идет о смене приоритетов от России к Турции. Речь о смене регионального влияния России – на влияние Турции», – сказал Кочарян.

