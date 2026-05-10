По украинским граблям. Армения перед выборами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин сравнил разворот Армении в сторону Евросоюза с ситуацией на Украине накануне переворота 2014 года и последующего кровавого противостояния.

Корреспондент «ПолитНавигатора» побывал в Ереване – всё действительно напоминает Киев перед разрывом с Россией. Здесь ещё много русского языка, российские товары на полках, а на улицах – афиши артистов из Москвы. Но местные винят в потере Карабаха не предательство Никола Пашиняна, а Кремль: «Мы любим вас, русские, но не любим вашу власть». Это знакомая фраза. Такие же плакаты разворачивали оболваненные киевляне на Евромайдане в 2014 году.

Пашинян, всего скорее, победит на предстоящих выборах. Вину за проигранный Карабах его пропаганда свалила на Россию. Уставшее население готово поверить в «нормализацию» с Азербайджаном, принять открытие границ с Турцией и «маршрут Трампа», хотя коридор и разрежет армянскую территорию, создав предпосылки для новых потерь.

Реклама пашиняновской партии в цветах символики Евросоюза – повсюду. Вот совместное фото с Макроном. А вот расставшийся с бородой майдан-премьер позирует, сложив руки «сердечком». Совсем как змагарка Тихановская. То ли одни и те же политтехнологи в штабах, то ли просто одна методичка.

Интрига выборов – сможет ли политсила Пашиняна набрать столько голосов, чтобы самостоятельно сформировать Кабмин?

Наружная агитация оппозиции – вялая. Вопрос о геополитическом выборе ЕС/Россия и последствиях для Армении – не поднимается.

Хотя в ответ на пашиняновские плакаты о росте зарплат за время его правления можно было бы выложить цифры: тарифы на российские энергоносители до/после выхода из ЕвразЭС. Это было бы весьма доходчиво – счётчики с логотипом армянской «дочки» «Газпрома» тут в каждом доме.

Впрочем, когда-то вразумлять подобными расчетами пытались и Украину. Но оказалось безуспешно. В 2013 году на конференции в Ялте в ответ Сергею Глазьеву ухмылялся Порошенко, приглашенный к многовекторному Януковичу рулить экономикой. Тот олигарх-кондитер, что вскоре будет обещать детям Донбасса жизнь в подвалах. Конфеты «Рошен» террориста Порошенко, кстати, спокойно соседствуют на полках Еревана с российскими сладостями.

Что интересно. На фоне беззубой армянской оппозиции Церковь выглядит куда более боевито. В храмах – плакаты с требованием освободить из-под ареста иерарха, обвиняемого «в призывах к свержению власти» и связях с Москвой.

Плакаты эти – дублируются на английском, то есть, адресованы западным гостям. Как и замеченные на улицах Еревана стикеры «Свободу армянским заложникам» – очевидно, речь и репрессированных Азербайджаном в Карабахе…

О Дне Победы в центре Еревана 9 мая напоминали только Георгиевские ленточки у российских туристов. Во втором городе Армении – Гюмри, где расположена российская авиабаза (в небе – постоянно самолеты, гул двигателей), – мы стали свидетелями субботника – военные обновляли аллею городов-героев. Аллея выглядит запущенной, как и парк возле мемориала Армения-мать в Ереване. Деньги при нынешней власти в благоустройство здесь явно не вкладывались.

Зато в туристических местах многочисленные таблички – «отремонтировано по программе Госдепа США», «реставрация осуществлена за счет средств ЕС» и т.п.

«Мы знаем, что никто ничего не делает просто так. Запад пользуется моментом, оттесняя отсюда Россию», – говорит таксист Арсен, показывая на баннеры только что закончившегося саммита ЕС.

Увы, но пока ощущения такие, что ошибки Украины не стали уроком для армян.