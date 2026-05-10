По украинским граблям. Армения перед выборами
Владимир Путин сравнил разворот Армении в сторону Евросоюза с ситуацией на Украине накануне переворота 2014 года и последующего кровавого противостояния.
Корреспондент «ПолитНавигатора» побывал в Ереване – всё действительно напоминает Киев перед разрывом с Россией. Здесь ещё много русского языка, российские товары на полках, а на улицах – афиши артистов из Москвы. Но местные винят в потере Карабаха не предательство Никола Пашиняна, а Кремль: «Мы любим вас, русские, но не любим вашу власть». Это знакомая фраза. Такие же плакаты разворачивали оболваненные киевляне на Евромайдане в 2014 году.
Пашинян, всего скорее, победит на предстоящих выборах. Вину за проигранный Карабах его пропаганда свалила на Россию. Уставшее население готово поверить в «нормализацию» с Азербайджаном, принять открытие границ с Турцией и «маршрут Трампа», хотя коридор и разрежет армянскую территорию, создав предпосылки для новых потерь.
Реклама пашиняновской партии в цветах символики Евросоюза – повсюду. Вот совместное фото с Макроном. А вот расставшийся с бородой майдан-премьер позирует, сложив руки «сердечком». Совсем как змагарка Тихановская. То ли одни и те же политтехнологи в штабах, то ли просто одна методичка.
Интрига выборов – сможет ли политсила Пашиняна набрать столько голосов, чтобы самостоятельно сформировать Кабмин?
Наружная агитация оппозиции – вялая. Вопрос о геополитическом выборе ЕС/Россия и последствиях для Армении – не поднимается.
Хотя в ответ на пашиняновские плакаты о росте зарплат за время его правления можно было бы выложить цифры: тарифы на российские энергоносители до/после выхода из ЕвразЭС. Это было бы весьма доходчиво – счётчики с логотипом армянской «дочки» «Газпрома» тут в каждом доме.
Впрочем, когда-то вразумлять подобными расчетами пытались и Украину. Но оказалось безуспешно. В 2013 году на конференции в Ялте в ответ Сергею Глазьеву ухмылялся Порошенко, приглашенный к многовекторному Януковичу рулить экономикой. Тот олигарх-кондитер, что вскоре будет обещать детям Донбасса жизнь в подвалах. Конфеты «Рошен» террориста Порошенко, кстати, спокойно соседствуют на полках Еревана с российскими сладостями.
Что интересно. На фоне беззубой армянской оппозиции Церковь выглядит куда более боевито. В храмах – плакаты с требованием освободить из-под ареста иерарха, обвиняемого «в призывах к свержению власти» и связях с Москвой.
Плакаты эти – дублируются на английском, то есть, адресованы западным гостям. Как и замеченные на улицах Еревана стикеры «Свободу армянским заложникам» – очевидно, речь и репрессированных Азербайджаном в Карабахе…
О Дне Победы в центре Еревана 9 мая напоминали только Георгиевские ленточки у российских туристов. Во втором городе Армении – Гюмри, где расположена российская авиабаза (в небе – постоянно самолеты, гул двигателей), – мы стали свидетелями субботника – военные обновляли аллею городов-героев. Аллея выглядит запущенной, как и парк возле мемориала Армения-мать в Ереване. Деньги при нынешней власти в благоустройство здесь явно не вкладывались.
Зато в туристических местах многочисленные таблички – «отремонтировано по программе Госдепа США», «реставрация осуществлена за счет средств ЕС» и т.п.
«Мы знаем, что никто ничего не делает просто так. Запад пользуется моментом, оттесняя отсюда Россию», – говорит таксист Арсен, показывая на баннеры только что закончившегося саммита ЕС.
Увы, но пока ощущения такие, что ошибки Украины не стали уроком для армян.
«С чего началось? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС… Всё это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и боевым действиям. Вот к чему это всё привело. Это серьёзный вопрос», – напомнил накануне президент Путин, говоря о новом курсе Армении.
