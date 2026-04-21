Из-за активного использования насильно мобилизованного «пушечного мяса» потери Украины могут быть вдесятеро выше российских.

Об этом на своём канале заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Россия убивает на Украине в 9-10 раз больше людей, чем теряет сама.

На Украине погибло около 2 миллионов человек. По моим подсчетам, примерно столько же составляют потери инвалидами и тяжелоранеными.

Хотя обычно на каждого погибшего приходится в среднем до 5 раненых и тяжелораненых.

Причина, по которой у украинцев такие большие потери – это недостаточная подготовка, а также отношение к этим необученным ребятам, как к расходному материалу», – сказал Крапивник.