Потери Украины достигли 4 миллионов человек убитыми и инвалидами

Максим Столяров.  
21.04.2026 23:41
  Москва
Из-за активного использования насильно мобилизованного «пушечного мяса» потери Украины могут быть вдесятеро выше российских.

Об этом на своём канале заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за активного использования насильно мобилизованного «пушечного мяса» потери Украины могут быть вдесятеро выше российских....

«Россия убивает на Украине в 9-10 раз больше людей, чем теряет сама.

На Украине погибло около 2 миллионов человек. По моим подсчетам, примерно столько же составляют потери инвалидами и тяжелоранеными.

Хотя обычно на каждого погибшего приходится в среднем до 5 раненых и тяжелораненых.

Причина, по которой у украинцев такие большие потери – это недостаточная подготовка, а также отношение к этим необученным ребятам, как к расходному материалу», – сказал Крапивник.

«Они буквально бросают в бой 2-3 волны пушечного мяса, прежде чем ввести в бой опытных солдат. Их задача не в том, чтобы прорвать российскую оборону, это им не под силу. Их задача – измотать российские войска.

Поэтому они с радостью готовы нести массовые потери и уничтожать украинские силы. Это их тактика ведения боя. Кроме того, у России есть полное превосходство в артиллерии и авиации», – добавил он.

