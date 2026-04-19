На Украине продолжает развиваться скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка «Скала», входящего в состав сухопутных сил ВСУ. Его именуют «элитным полком» главкома ВСУ Сырского, поскольку тот лично его курирует. Однако все чаще в СМИ и пабликах публикуются свидетельства вопиющих издевательств над личным составом и отправки его на верную погибель.

Приводятся факты как зверских учебных тренировок, с увечьями и смертями подчиненных, так и бессмысленных атак, обреченных на поражение. Кроме того, в полку отвратительно налажена медпомощь, в результате чего только в марте умерло из-за пневмонии не менее 5 офицеров. На командование жалуются многие родственники погибших и пропавших без вести. Дошло до того, что мобилизацию в «Скалу» стали называть «билетом в один конец», а штурмовиков – «мясным броском на один раз».

Среди других обвинений – бросание пехоты на штурмы без артподдержки и отвод бронетехники от окопов, с оставлением ее без прикрытия. Что неоднократно приводило к массовой гибели пехотинцев, в частности, под Покровском.

К разоблачениям подключился небезызвестный блогер-убийца, он же советник минобороны Стерненко. Мстит за то, что в 2024-м его объявили в розыск ТЦК по прямому указанию Сырского, «в качестве мести за критику системы управления войсками». В 2025-м оба подонка вроде бы примирились, но теперь опять пошел раздрай.

В начале апреля Стерненко снова принялся ругать командиров 425-го ОШП из-за тактики действий на Покровском направлении. Впрочем, жалость к погибшим тут ни при чем. Стерненко представляет «когорту» национал-прошитых «активистов». И есть мнение, что они объединяются вокруг экс-главкома Залужного, имеющего неплохие шансы в преддверии возможных выборов. Вот и чихвостят уже его возможного конкурента за то, что тот, будучи выходцем из Советской Армии, якобы «действует ее методами». Не за горами ярлык «агент России»…

Что же касается Сырского, то «мясником» и «генералом-200» его называют давно. Еще со времен «Бахмутской обороны», когда он отправлял вояк на верную смерть и добился колоссальных потерь украинской стороны.

Но зачем ему уничтожать собственный полк, распиаренный чуть ли не как «наполеоновская гвардия» по всем медиа и соцсетям?

Ответ дает нам вдова одного из солдат ОШП, киевлянка по имени Алина. Вернее, официально пока она не вдова, поскольку её муж Григорий числится пропавшим без вести. Но Алина не сомневается, что он погиб. Просто погибшим его не хотят признавать, чтобы не платить компенсацию. Такое происходит постоянно. Вот лишь две цитаты из чатов:

«Я уже третий месяц ищу своего без вести пропавшего сына, еще ни один из «Скалы» не вернулся. Только пишут родные [других БВП], что туда отправляют без права на возвращение. Там вроде бы все в ажуре, а в действительности – ад, боль, слезы родных. «Скала» не возвращает людей назад…».

«Там хлопцев отправляют на позиции без возвращения назад. Никто за них не отвечает!».

Зачем это Сырскому? Алина говорит, что в последнем разговоре с Григорием по ТГ тот ей открыл секрет:

«Да он возомнил себя великим главнокомандующим, типа Суворова. Считает, что «не числом, а уменьем» сможет одерживать такие же победы, как великий генералиссимус. Только до Суворова ему, как до Луны, тот солдат своих любил. А самое главное – Сырский так пытается создавать себе популярность ради денег! Ему мало 20 млн, полученных от министра Умерова за «гениальное полководчество». Еще больше хочет на крови хлопцев нажиться. Как и вся эта власть!».

И последнее, что сказал Алине муж, который вообще-то пошел в 425-й добровольцем:

«Знаешь, я понял вдруг: а ведь наш полк – модель уничтожения нас, славян. Сперва возбуждают в нас ненависть к РФ, «патриотизм» ради защиты жидобандеровской кодлы, завлекают посулами высоких зарплат [20 тыс. – 50. тыс грн, или $500 – 1200, но в посулах есть суммы и до 150 тыс. грн, или $3700], отправляют на защиту жидобандеровской кодлы, а потом кидают на верную смерть!».

Увы, прозрение было запоздалым…