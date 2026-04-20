Прибалтику накачивают НАТОвским оружием невиданными темпами

Белоруссия фиксирует, что Прибалтику накачивают оружием НАТО в невиданных ранее объемах.

Об этом на заседании ОДКБ в Москве заявил спикер нижней палаты парламента Белоруссии Игорь Сергеенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Нас сегодня серьёзно беспокоят набирающие темп турбулентные процессы и негативные изменения по периметру наших южных и западных границ. Военные угрозы приобретают всё более реальные очертания. Речь идёт о гипермилитаризации стран Западной Европы, размещении на их территории новых наступательных средств поражения большей дальности, развёртывании крупных войсковых соединений в непосредственной близости от государственных границ.

В 2025 году совокупные военные расходы Польши, Литвы, Латвии превысили 52 миллиарда евро. Это в десятки раз больше, чем то, что выделяет на свою оборону Беларусь. Страны Балтии и Польши вышли из конвенции по запрету противопехотных мин, что подрывает систему международного гуманитарного права, способствует эскалации военно-политической напряжённости в целом.

Всё это происходит в условиях деградации механизмов контроля над вооружениями и укрепления мер доверия. В данных обстоятельствах мы вынуждены проводить комплекс ответных мер, направленных на нивелирование растущих военных угроз, обеспечивая тем самым и безопасность с западного фланга ОДКБ», – заявил Сергеенко.