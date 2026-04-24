Российский лидер Владимир путин прекрасно понимает, что украинский диктатор Владимир Зеленский, настаивая на личной встрече, намерен лишь играть на публику и хамить.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий напомнил, что пресс-секреатрь Путина Дмитрий Песков не исключил встречу президента РФ с Зеленским, но лишь на этапе финальных договоренностей.

Эксперт отметил, что такова мировая практика встреч лидеров, когда все вопросы согласованы.