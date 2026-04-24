Путин чётко просчитал, чего хочет Зеленский от личной встречи – Бондаренко

Игорь Шкапа.  
24.04.2026 20:52
  (Мск) , Киев
Российский лидер Владимир путин прекрасно понимает, что украинский диктатор Владимир Зеленский, настаивая на личной встрече, намерен лишь играть на публику и хамить.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий напомнил, что пресс-секреатрь Путина Дмитрий Песков не исключил встречу президента РФ с Зеленским, но лишь на этапе финальных договоренностей.

Эксперт отметил, что такова мировая практика встреч лидеров, когда все вопросы согласованы.

«А встречаться для того, чтобы просто пожать друг другу руки и разбежаться? Чтобы Зеленский устроил там бенефис и начал в своей манере хамить работать на камеру, на публику. Это путь тупиковый.

Зеленскому нужна встреча с Путиным не для того, чтобы решить вопрос, а чтобы высказать, а после выйти к журналистам: «Я ему сказал одно, другое, третье, а вот я его послал, откровенно нахамил там».

Это надо, чтобы ему аплодировали, чтобы ему сказали: «Какой ты крутой, как нам повезло с президентом… Путин прекрасно понимает это, на такую встречу он точно не пойдет», – уверен Бондаренко.

