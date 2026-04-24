Российский эксперт: Новым условием Кремля будет вывод ВСУ из Одессы

Анатолий Лапин.  
24.04.2026 15:01
После освобождения всей территории Донбасса, Россия выставит Киеву условие вывода войск из Одесской и Николаевской областей.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил политолог Николай Сорокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, России безальтернативно необходимо отрезать Украину от выхода к Черному морю.

«Путин заявил, что «мы знаем, чем всё закончится». Это значит, что капитуляция неизбежна со стороны Украины», – сказал выступающий.

По его мнению, если Киев будет упорствовать и отвергать требования Москвы, – «то, что должна была сделать украинская администрация, будет сделано непосредственно силами Красной Армии».

Сорокин полагает, что после освобождения Донбасса будет выдвинуто требование о выводе ВСУ из Одессы.

«Будут совершенно другие условия. Собственно говоря, они уже будут в самое ближайшее время. Не вижу никаких перспектив завершения специальной военной операции без отсечения континентальной Украины от Чёрного моря. То есть, без освобождения Херсонской, Николаевской и Одесской областей, а также с заходом на Приднестровье», – заявил Сорокин.

Ранее депутат Верховной рады полковник СБУ Роман Костенко подтверждал, что лишение Украины доступа к морю критически важно для России:

«Пока у Украины есть выход в Черное море, и они это прекрасно понимают, они вообще не могут контролировать даже свои базы в Крыму и даже в Новороссийске, потому что мы уничтожаем их корабли прямо там…

Им не нужно захватывать Украину, чтобы вернуть ее сферу влияния. Если они захватят Юг, у нас морским путем 60% экспорта происходило… мы просто придем сами к ним. Потому что без юга, без выхода в море не нужно завоевать всю Украину, нужно отрезать нас от основных путей».

