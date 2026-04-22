Российской армии наступать в этом году станет сложнее

В 2026 году Запад обеспечит Украину большим количеством ударных и разведывательных дронов, что усложнит положение российских войск.

Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда» заявил обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Количество дронов, которые применяются в этом году, будет больше, чем в прошлом. И ожидается, что летом в обе стороны будет лететь еще больше дронов всех возможных типов.

Наступать станет сложнее, потому что количество различных фпв-дронов, причем более совершенных, чем в 2023-2024 году, будет также увеличиваться.

Соответственно, важную роль приобретает наличие контрдронов, то есть сегмент дронов ПВО должен, безусловно, развиваться.

Безусловно, важную роль в ближайшие месяцы будет играть то, что вылезла «зеленка», что позволит несколько улучшить положение пехоты. Где-то можно скрываться в посадках, в лесных массивах.

Также сейчас наступила распутица. Ждут май, это комбинация окончания распутицы плюс «зеленка». И ожидаются более активные действия наших войск. Но наступать станет сложнее, чем в прошлом году», – сказал Рожин.