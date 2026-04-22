Российской армии наступать в этом году станет сложнее

Максим Столяров.  
22.04.2026 14:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 211
 
Дзен, Сюжет дня


В 2026 году Запад обеспечит Украину большим количеством ударных и разведывательных дронов, что усложнит положение российских войск.

Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда» заявил обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2026 году Запад обеспечит Украину большим количеством ударных и разведывательных дронов, что усложнит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Количество дронов, которые применяются в этом году, будет больше, чем в прошлом. И ожидается, что летом в обе стороны будет лететь еще больше дронов всех возможных типов.

Наступать станет сложнее, потому что количество различных фпв-дронов, причем более совершенных, чем в 2023-2024 году, будет также увеличиваться.

Соответственно, важную роль приобретает наличие контрдронов, то есть сегмент дронов ПВО должен, безусловно, развиваться.

Безусловно, важную роль в ближайшие месяцы будет играть то, что вылезла «зеленка», что позволит несколько улучшить положение пехоты. Где-то можно скрываться в посадках, в лесных массивах.

Также сейчас наступила распутица. Ждут май, это комбинация окончания распутицы плюс «зеленка». И ожидаются более активные действия наших войск. Но наступать станет сложнее, чем в прошлом году», – сказал Рожин.

«При этом важно отметить, что для защиты тылов, куда летит достаточно много дронов, необходимо усиливать объекты ПВО. Но делать ставку не на бесконечное увеличение количества «Панцирей», которых на всю страну не напасёшься.

А вот создание пикапов с пулеметами, другими средствами, которые объединены в единую силу, координируются, выдвигаются на участки, откуда летит основной поток дронов – это насущная необходимость», – добавил он.

English version :: Читать на английском Российской армии наступать в этом году станет сложнее

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора