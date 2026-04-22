Российской армии наступать в этом году станет сложнее
В 2026 году Запад обеспечит Украину большим количеством ударных и разведывательных дронов, что усложнит положение российских войск.
Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда» заявил обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Количество дронов, которые применяются в этом году, будет больше, чем в прошлом. И ожидается, что летом в обе стороны будет лететь еще больше дронов всех возможных типов.
Наступать станет сложнее, потому что количество различных фпв-дронов, причем более совершенных, чем в 2023-2024 году, будет также увеличиваться.
Соответственно, важную роль приобретает наличие контрдронов, то есть сегмент дронов ПВО должен, безусловно, развиваться.
Безусловно, важную роль в ближайшие месяцы будет играть то, что вылезла «зеленка», что позволит несколько улучшить положение пехоты. Где-то можно скрываться в посадках, в лесных массивах.
Также сейчас наступила распутица. Ждут май, это комбинация окончания распутицы плюс «зеленка». И ожидаются более активные действия наших войск. Но наступать станет сложнее, чем в прошлом году», – сказал Рожин.
«При этом важно отметить, что для защиты тылов, куда летит достаточно много дронов, необходимо усиливать объекты ПВО. Но делать ставку не на бесконечное увеличение количества «Панцирей», которых на всю страну не напасёшься.
А вот создание пикапов с пулеметами, другими средствами, которые объединены в единую силу, координируются, выдвигаются на участки, откуда летит основной поток дронов – это насущная необходимость», – добавил он.
