«Наше место в Африке» – украинский журналист
Несмотря на все заявления о светлых перспективах Украины, она находится в числе наиболее отсталых стран планеты.
Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил известный киевский журналист Сергей Рачинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Если ЕС дает вам деньги, возможно, где-то появится какой-то мост или дорога. Но что по этой дороге, через этот мост возить? Предпринимательства нет. Человек, который может изменить на что-то позитивное, – это предприниматель. Украина в мировом рейтинге свободы предпринимательства, экономической свободы пасет задних на уровне отсталых стран Африки», – сказал гость эфира.
Он напомнил, что украинские политики постоянно говорят, мол, «наше место в Европе».
«Нет, господа, вашего места в Европе нет. Ваше место В Африке. Все европейские страны находятся в первой половине этого списка. И только вы сидите ниже Белоруссии, ниже России», – заявил Рачинский.
По его словам, эти показатели демонстрируют, «в какой позорной яме мы оказались», что стало результатом политики, проводимой Украиной на протяжении последних десятилетий.
English version :: Читать на английском «Наше место в Африке» – украинский журналист
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: