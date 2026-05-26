ЦИК Украины: «Мы в сильном напряжении – каждый раз, когда продлевается военное положение»

На Украине, которая фактически восьмой год живет без выборов, ломают голову, каким должен стать следующий избирательный процесс.

Об этом в интервью каналу «Левый берег» заявил замглавы Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире затронули тему потенциальных выборов. Чиновник говорит, что, согласно конституции, у ЦИК есть 30 календарных суток, чтобы объявить избирательный процесс, и еще 60 дней, последнее воскресенье этого срока, чтобы эти выборы провести.

«Конституцию еще никто не отменял. То есть каждый раз, когда продляется режим военного положения, вся избирательная инфраструктура государства тихо напрягается», – сказал Дубовик.

Он объясняет, что есть война, но есть и «правовые вещи».

«И если этот механизм не сработает, значит, сработает другой механизм по выборам народных депутатов Украины. По выборам президента Украины и органов местного самоуправление там, возможно, для Центральной избирательной комиссии проще, потому что парламент должен принять специальный акт», – рассуждает замглавы ЦИК.

По его словам, есть проблема, на которую обращают внимание конституционалисты, какими будут послевоенные выборы, очередными, внеочередными или промежуточными.

«Сходимся во мнении, что – очередные с особенностями. Если очередные с особенностями, то почему бы не провести выборы президента в очередном марте после окончания войны, а выборы народных депутатов в октябре. Сколько юристов и конституционалистов, столько мнений. Но это мнение точно не воспринимается. Есть правовые политические настройки, что мы должны провести три кампании поочередно, начиная, так считается, не мной: президентская, парламентская и местная. Каким образом мы выйдем на эту очередность, ее поменяем, это юридическая казуистика. В принципе она достижима в условиях нашего законодательства», – заявил Дубовик.

Впрочем, он уточнил, что ломать голову над этими проблемами и решением запутанной юридической казуистики будет возможно лишь после окончания войны.