«С правом на отторжение земель». Военные предлагают определить границы Русского мира

Максим Столяров.  
29.05.2026 11:32
  (Мск) , Москва
Россия должна официально очертить территорию Русского мира – свои исторические земли, которые Москва имеет право отторгнуть от других государств в случае ущемления прав проживающего там русского населения.

Об этом на телеканале «Царьград» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что такое Русский мир, в каких контурах он вообще существует? Потому что у нас насоздавали фондов, напилили бюджетов под эти фонды, поназначали кучу разных чиновников, которые не делают вообще ничего полезного. И возникает вопрос – что такое Русский мир?

Я предлагаю концепцию, что Русский мир – это определённая территория, она должна быть нормативно определенада, на территории нынешних суверенных других стран. И право РФ по отторжению этих территорий в случае системного ущемления русских, русской культуры, Русской Православной Церкви должно быть нашей обязанностью», – подчеркнул Пинчук.

«А у МИДа должна быть другая обязанность: вести переговоры, заключать межгосударственные соглашения. Чтобы, если есть Северный Казахстан – да, он Северный Казахстан, мы на него пока не претендуем, потому что точки кипения нет.

Но в таком случае давайте определим автономную зону расселения русских, историческую русскую территорию. И будем говорить о том, что Россия имеет право и обязана поддерживать этих русских.

Да, на политические границы не претендуем – пока, как в случае с Донбассом, не возникнет история геноцида и ущемления, и даже уничтожения. Тогда – извините, назад домой, как с Крымом», – объяснил полковник.

