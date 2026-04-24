СБУ потребует от Зеленского долю за свое молчание – депутат-«соросёнок»

Игорь Шкапа.  
24.04.2026 12:25
  (Мск) , Киев
В будущем ныне ручные силовые структуры станут для киевского режима проблемой.

Об этом в эфире грантоедского видеоблога «Есть вопрос» заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, представитель конкурирующий Зе-режиму группировки «соросят», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик считает, что шансов у действующего режима остаться на следующий электоральный цикл мало, поэтому пытаются обезопасить себя созданием ручных силовых структур, которые будут работать при новых властях.

«Мне очень нравится, которую я когда-то услышал: это примерно как ездить верхом на тигре. Когда ты у власти, ты на тигре, все тебя уважают, пацаны обязательно тоже лайкнут все твои фотографии. Единственная проблема – как только ты перестаешь быть у власти, с тигра ты падаешь.

И, скорее всего, тигр, если он будет голоден, первым тобой и полакомится. Я убежден, что ГБРовцы, СБУшники и даже нацполовцы прекрасно знают, где слабые места именно этой власти. Как только она перестанет быть властью, они этими слабыми местами как минимум воспользуются, чтобы попросить справедливую долю от них за свое молчание дальше», – резюмировал Железняк.

